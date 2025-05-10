Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении «западных приспешников»

Вооруженные силы КНДР окажут помощь России, если на страну совершат нападение «американские и западные приспешники». Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения посольства РФ 9 мая, передает Центральное телеграфное агентство республики.

Как отметил политик, «украинские марионетки», ведущие военные действия против территориальной целостности ядерного государства, могут отважиться на еще более безрассудные шаги, и их примеру могут последовать «первостатейные американские приспешники в лице военных из Сеула». По словам Ким Чен Ына, такое «безрассудство» будет распространяться, как вирус, и подобные ошибки следует исправлять.

«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения», - подчеркнул лидер КНДР.

Он добавил, что эти шаги будут соответствовать договору между двумя странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что подразделения Корейской Народной Армии в рамках соглашения о стратегическом партнерстве КНДР и России активно участвовали в разгроме группировки ВСУ в Курской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российский лидер поблагодарил военных из Северной Кореи.

