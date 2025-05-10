В Германии умер скандальный рэпер Xatar
Скандальный немецкий рэпер иранского происхождения Xatar (Дживар Хаджаби) умер в Германии. Об этом пишет Bild.
Музыканту было 43 года. Тело рэпера обнаружили в Кельне или в Берлине, точное место его кончины неизвестно, причина не установлена. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти музыканта нет.
Представители музыкального сообщества подтвердили данные о смерти Xatar. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.
Рэпер родился в Иране и вырос в Германии, он начал музыкальную карьеру в 2000-е годы, в 2008-м выпустил первый альбом. У музыканта не раз случались проблемы с законом, так, он был причастен к делу об ограблении автомобиля с драгоценностями на 1,8 млн евро.
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