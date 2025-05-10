В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм

Преступника, разыскиваемого Россией за терроризм, задержали в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», - написал министр в соцсети X.

Кроме того, в Анталье в результате операции задержали «вора в законе» Б. П., которого разыскивала Грузия по «зеленому бюллетеню». Злоумышленник действовал в основном в России.

Когда были проведены задержания, не уточняется.

Ранее правоохранители Турции передали российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество.

