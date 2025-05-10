В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм
Преступника, разыскиваемого Россией за терроризм, задержали в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», - написал министр в соцсети X.
Кроме того, в Анталье в результате операции задержали «вора в законе» Б. П., которого разыскивала Грузия по «зеленому бюллетеню». Злоумышленник действовал в основном в России.
Когда были проведены задержания, не уточняется.
Ранее правоохранители Турции передали российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru