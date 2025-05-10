Песков: Поставки оружия Киеву в рамках перемирия надо прекратить
Поставки вооружений Киеву во время временного перемирия должны прекратиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу ABC News.
«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» - подчеркнул представитель Кремля.
Журналистка, перебив Пескова, отметила, что Москва хочет прекращения поставок оружия. Как указал пресс-секретарь, при другом сценарии у Украины будет преимущество, Киев «продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и использует перемирие для подготовки новых боевиков и отдыха действующих военных.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о 30-дневном прекращении огня между Москвой и Киевом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Поставки оружия Киеву в рамках перемирия надо прекратить
- В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм
- СМИ: США вновь начали поставлять в Россию косметику
- В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе
- СМИ: Глава британских ВМС ушел в отставку из-за измены жене
- Наталья Бондарчук снимет художественно-документальный фильм о Байкале
- МВД: Мошенники стали похищать деньги через приложение с удаленным управлением
- В Германии умер скандальный рэпер Xatar
- Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении «западных приспешников»
- США предложили помощь Пакистану в урегулировании конфликта с Индией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru