Песков: Поставки оружия Киеву в рамках перемирия надо прекратить

Поставки вооружений Киеву во время временного перемирия должны прекратиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу ABC News.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» - подчеркнул представитель Кремля.

Журналистка, перебив Пескова, отметила, что Москва хочет прекращения поставок оружия. Как указал пресс-секретарь, при другом сценарии у Украины будет преимущество, Киев «продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и использует перемирие для подготовки новых боевиков и отдыха действующих военных.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о 30-дневном прекращении огня между Москвой и Киевом.

