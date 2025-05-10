Наталья Бондарчук снимет художественно-документальный фильм о Байкале

Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук планирует снять художественно-документальный фильм о Байкале. Об этом кинематографист рассказала в интервью ТАСС.

«Сейчас я работаю вместе с командой Красного квадрата над документально-художественным фильмом о Байкале, о местной фауне. А я очень люблю снимать животных», - поделилась Бондарчук.

Как отметила режиссер, картина станет продолжением фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы», который имел большой успех и на момент выхода считался самой кассовой неигровой лентой в кинопрокате России и СНГ. Героем проекта будет собака, «это ближайший предок нерпы». Наталья Бондарчук поделилась, что мечтала снять еще один фильм о Байкале, сейчас режиссер работает над сценарием.

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