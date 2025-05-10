МВД: Мошенники стали похищать деньги через приложение с удаленным управлением
Мошенники похищают персональные данные и средства с банковских счетов россиян через приложение удаленного доступа, которое выдают за софт поликлиник или управляющих компаний. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Чаще всего злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала госуслуг, полиции. Аферисты призывают скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его за официальное. Через программу преступники получают полный доступ к устройству и могут похитить деньги с банковского счета.
МВД предупредило, что силовики, медики, административные работники не рассылают СМС и электронные письма с просьбой установить какое-либо приложение. Правоохранители призвали не поддаваться на уловки мошенников.
Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники стали звонить потенциальным жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных карт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru