МВД: Мошенники стали похищать деньги через приложение с удаленным управлением

Мошенники похищают персональные данные и средства с банковских счетов россиян через приложение удаленного доступа, которое выдают за софт поликлиник или управляющих компаний. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Чаще всего злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала госуслуг, полиции. Аферисты призывают скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его за официальное. Через программу преступники получают полный доступ к устройству и могут похитить деньги с банковского счета.

МВД предупредило, что силовики, медики, административные работники не рассылают СМС и электронные письма с просьбой установить какое-либо приложение. Правоохранители призвали не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники стали звонить потенциальным жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных карт.

