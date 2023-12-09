Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для украинских реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что удар был нанесён «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаМинобороны РФ

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