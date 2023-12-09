Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

В сообщении уточняется, что удар был нанесён «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».