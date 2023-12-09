Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для украинских реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщает пресс-службы Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что удар был нанесён «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».
«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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