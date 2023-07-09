В МИД Украины посоветовали немецкому политику Штегнеру «идти к черту»

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — написал дипломат. Так он отреагировал на сообщения о том, что поставки этих бомб Киеву навредят мирным жителям.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

