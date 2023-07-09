В МИД Украины посоветовали немецкому политику Штегнеру «идти к черту»
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник ответил в Twitter немецкому депутату от СДПГ Ральфу Штегнеру и другим политикам в Германии, раскритиковавшим поставки кассетных боеприпасов Киеву.
«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — написал дипломат. Так он отреагировал на сообщения о том, что поставки этих бомб Киеву навредят мирным жителям.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru