Производители чая и кофе прогнозируют сбои поставок из-за маркировки

В России производители предупредили о возможных сбоях в поставках чая и кофе из-за неготовности к обязательной маркировке, сообщают «Известия».

Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим товаром

На этом фоне ассоциация «Росчайкофе» обратилась в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой сдвинуть сроки ее внедрения в 2026 году. В организации считают, что затраты производителей на внедрение системы идентификации составят от 100 млн до 1 млрд рублей.

В Минпромторге говорят, что маркировка не приведет к росту цен и снизит долю фальсификата, которая, по словам экспертов, достигает 13%.

Ожидается, что внедрение маркировки позволит легализовать рынок и увеличить поступления в бюджет на 19 млрд руб.

Ранее Роспотребнадзор выявил рост эффективности контроля за маркировкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЧайКофе

