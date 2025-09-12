СМИ: Резкое снижение ключевой ставки грозит выводом с депозитов 10 трлн рублей

При этом массовый вывод средств способен разогнать рост цен до 16,5%. Решение по ставке регулятор примет 12 сентября. Как ожидается, она будет на уровне 16–17%. Если ЦБ РФ на фоне замедления инфляции решит ослабить политику сильнее, финансовые организации снова урежут проценты по вкладам, которые уже упали до 14%.

Высокая ключевая ставка помогла остановить инфляцию, но сейчас она должна быть серьезно пересмотрена, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.

