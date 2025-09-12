СМИ: Резкое снижение ключевой ставки грозит выводом с депозитов 10 трлн рублей
В случае резкого снижения ключевой ставки Центробанком России и как следствие уменьшение доходности банковских депозитов россияне могут забрать из банков до 10 трлн рублей, сообщают «Извести» со ссылкой на Институт экономики РАН.
При этом массовый вывод средств способен разогнать рост цен до 16,5%. Решение по ставке регулятор примет 12 сентября. Как ожидается, она будет на уровне 16–17%. Если ЦБ РФ на фоне замедления инфляции решит ослабить политику сильнее, финансовые организации снова урежут проценты по вкладам, которые уже упали до 14%.
Высокая ключевая ставка помогла остановить инфляцию, но сейчас она должна быть серьезно пересмотрена, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
