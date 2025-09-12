Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей

Об этом сказано в обращении к участникам пленарного заседания «Демография 2.0. Перезагрузка» VI Форума социальных инноваций регионов. Российский лидер указал, что главная повестка мероприятия — широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. По словам Путина, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача.

В приветствии отмечается важность полного задействования всех ресурсов РФ, среди которых — государственные структуры, некоммерческие организации, бизнес, СМИ и волонтеры.

Как минимум три компании уже платят своим сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка, но это не единственная мера поддержки, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

