Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
В России улучшение демографии является приоритетной задачей для страны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
Об этом сказано в обращении к участникам пленарного заседания «Демография 2.0. Перезагрузка» VI Форума социальных инноваций регионов. Российский лидер указал, что главная повестка мероприятия — широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. По словам Путина, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача.
В приветствии отмечается важность полного задействования всех ресурсов РФ, среди которых — государственные структуры, некоммерческие организации, бизнес, СМИ и волонтеры.
Как минимум три компании уже платят своим сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка, но это не единственная мера поддержки, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
- СМИ: Резкое снижение ключевой ставки грозит выводом с депозитов 10 трлн рублей
- Производители чая и кофе прогнозируют сбои поставок из-за маркировки
- Экс-помощник главы Пентагона обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше
- СМИ: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли благодаря таксисту
- В Госдуме захотели запретить использование пальмового масла
- СМИ: Полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным
- Шарлоту отказали в отправке в зону СВО
- Трамп: Инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой
- СМИ: Более половины украинских беспилотников – бракованные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru