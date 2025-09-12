Экс-помощник главы Пентагона обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше

Упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты были под контролем Украины, сообщил порталу InsideOver американский эксперт в области обороны и безопасности, бывший помощник главы Пентагона Стивен Брайен.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с дронами в Польше

Он указал, что видит в этом инциденте провокацию с целью добиться большего количества оружия Киеву от стран Североатлантического альянса. Эксперт не исключил, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими беспилотников и направили их в Польшу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиПольша

