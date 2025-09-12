Экс-помощник главы Пентагона обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше
Упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты были под контролем Украины, сообщил порталу InsideOver американский эксперт в области обороны и безопасности, бывший помощник главы Пентагона Стивен Брайен.
Он указал, что видит в этом инциденте провокацию с целью добиться большего количества оружия Киеву от стран Североатлантического альянса. Эксперт не исключил, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими беспилотников и направили их в Польшу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-помощник главы Пентагона обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше
- СМИ: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли благодаря таксисту
- В Госдуме захотели запретить использование пальмового масла
- СМИ: Полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным
- Шарлоту отказали в отправке в зону СВО
- Трамп: Инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой
- СМИ: Более половины украинских беспилотников – бракованные
- В России стартовал Единый день голосования
- Минтруд изменит механизм материнского капитала
- Ивлеева возвращает народную любовь после «голой вечеринки» сменой имиджа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru