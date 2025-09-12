Москва и Минск отработают применения ядерного оружия и ракету «Орешник»

Маневры продлятся пять дней. На них военнослужащие России и Белоруссии отработают планирование применения ядерного оружия и новых российских систем «Орешник», которые должны быть развернуты в Белоруссии до конца текущего года. Применять ядерное оружие военные не будут, речь только о планировании.

Минск указал, что эти учения будут «максимально открытыми и транспарентными». Республика пригласила наблюдать за «Западом-2025» 56 стран ОБСЕ.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» являются плановыми и не нацелены против других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

