В Госдуме захотели запретить использование пальмового масла

Инициатива принадлежит депутатам от фракции КПРФ. Из документа следует, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах, что не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории граждан.

Предлагается распространить норму на все продукты, поставляемые для питания детей, включая готовые блюда, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию.

Парламентарии отметили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.

Ранее в Госдуме предложили обязать размещать пугающие картинки на продуктах с пальмовым маслом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

