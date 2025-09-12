В Госдуме захотели запретить использование пальмового масла
Депутаты Госдумы направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит депутатам от фракции КПРФ. Из документа следует, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах, что не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории граждан.
Предлагается распространить норму на все продукты, поставляемые для питания детей, включая готовые блюда, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию.
Парламентарии отметили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.
Ранее в Госдуме предложили обязать размещать пугающие картинки на продуктах с пальмовым маслом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
