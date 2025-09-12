СМИ: Полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным

Сотрудника правоохранительных органов из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным, сообщает Telegram-канал Baza.

Он заставлял мужчину ползать на четвереньках, кричать «я тигр» и держать баклажку в вытянутой руке. Полицейский утверждает, что задержанный делал всё добровольно, чтобы «снизить уровень наркотиков в крови».

Сергея Южакова задержали 28 ноября 2023 года. У правоохранителей была информация, что он связан с распространением наркотиков. Правоохранители обыскали его квартиру, посадили в машину и повезли в отделение. На записях с камер видно, как задержанный ползёт на четвереньках по лестнице, а затем по коридору. По словам мужчины, сделать это его заставил оперативник Дмитрий Хохлов.

На допросах Южаков рассказал, что Хохлов бил его руками и ремнём, вставал ногами на голени, требовал кричать «Я тигр!». Полицейский пытался выбить признание в сбыте наркотиков и пароль от ноутбука.

Когда задержаный пожаловался на издевательства и следователи показали Хохлову видео с камер, полицейский указал, что якобы Южаков сам выполнял упражнения, потому что был в наркотическом опьянении и хотел быстрее протрезветь. В декабре 2023 года оперативника уволили из полиции. На него завели дело по статье о превышении должностных полномочий. Южакова осудили по статье о распространении наркотиков.

