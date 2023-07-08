Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву
Решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Об говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Представитель МИД полагает, что США не задумываются о последствиях своих действий. Она напомнила, что кассетные бомбы могут детонировать после окончания боевых действий, что несет угрозу для мирных жителей.
Вашингтон разделит ответственность за погибших от подрывов, подчеркнула Захарова.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, передает «Радиоточка НСН».
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