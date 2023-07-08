Конгрессмены США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов

19 членов Конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов, пишет РИА Новости.

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Конгрессмены полагают, что передача кассетных снарядов противоречит «лидерству США в области защиты прав человека». В совместном заявлении парламентарии отметили, что такие боеприпасы несут серьезные риски для мирного населения.

«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство», - говорится в документе.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных снарядов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Вашингтона «актом бессилия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаКонгресс США

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