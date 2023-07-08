Конгрессмены США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
19 членов Конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов, пишет РИА Новости.
Конгрессмены полагают, что передача кассетных снарядов противоречит «лидерству США в области защиты прав человека». В совместном заявлении парламентарии отметили, что такие боеприпасы несут серьезные риски для мирного населения.
«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство», - говорится в документе.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных снарядов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Вашингтона «актом бессилия», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев пробился в четвертый круг Уимблдона
- Конгрессмены США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
- Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма
- В Греции произошло землетрясение
- В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон
- Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов»
- Погодный фронт. В Московском регионе жара сменится дождями
- Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву
- Эрдоган понадеялся на встречу с Путиным в августе
- Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru