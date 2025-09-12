Украинская ракета истребителя упала на жилой дом на Волыни
12 сентября 202506:02
На Украине ракета, которую нес истребитель Вооруженных сил страны Су-27, упала на дом представителя подразделения особого назначения в Национальной полиции Украины на Волыни, сообщает телеканал «Аверс».
Инцидент произошел после тренировочного полета неподалеку от села Копылье. По словам местных властей, в момент падения боеприпаса никто из родственников участкового не пострадал. В момент инцидента его не было в помещении.
Ранее военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
