Украинская ракета истребителя упала на жилой дом на Волыни

На Украине ракета, которую нес истребитель Вооруженных сил страны Су-27, упала на дом представителя подразделения особого назначения в Национальной полиции Украины на Волыни, сообщает телеканал «Аверс».

The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»

Инцидент произошел после тренировочного полета неподалеку от села Копылье. По словам местных властей, в момент падения боеприпаса никто из родственников участкового не пострадал. В момент инцидента его не было в помещении.

Ранее военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

