СМИ: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

Аппаратура засекла их отъезд в ФРГ. Террористы наняли таксиста, чтобы он отвез их в Германию после совершения диверсий. Шофер попал в кадр камер контроля скорости, после чего был опознан и допрошен. Сравнив показания с дополнительной информацией о подозреваемых, немецкие правоохранительные органы смогли установить личности всех подрывников.

Ранее стало известно, что пять подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые остаются на свободе, предположительно вернулись на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

