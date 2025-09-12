СМИ: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли благодаря таксисту
Полиция в Германии смогла найти подозреваемых в подрывах газопроводов «Северные потоки» при помощи камер контроля скорости, сообщает The Telegraph.
Аппаратура засекла их отъезд в ФРГ. Террористы наняли таксиста, чтобы он отвез их в Германию после совершения диверсий. Шофер попал в кадр камер контроля скорости, после чего был опознан и допрошен. Сравнив показания с дополнительной информацией о подозреваемых, немецкие правоохранительные органы смогли установить личности всех подрывников.
Ранее стало известно, что пять подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые остаются на свободе, предположительно вернулись на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
