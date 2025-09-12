СМИ: В даркнете растет спрос на аренду аккаунтов в Max

Ранее она была популярна у мошенников в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно появляются до тысячи подобных объявлений.

Стоимость «услуги» доходит до 250 долларов США. О проблеме знают в МВД. Правоохранительные органы предупреждают, что мошеннические колл-центры уже используют арендованные учетные записи для звонков населению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

