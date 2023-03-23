В ЛНР заявили, что Киев минирует дороги в Харьковской области

Он отметил, что ВСУ подвергают мирных граждан опасности. По словам Марочко, в районе Голубовки Харьковской области, вдоль реки Оскол, обнаружено строительство новых фортификационных сооружений, а также и рытье траншей.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что украинские военные при попытках прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали все больше применять тактику разведки боем. Он отмечал, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов, сообщает НСН.

