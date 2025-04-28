Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
28 апреля 202511:36
Новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланировано. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет в графике», - сообщил представитель Кремля журналистам.
Вместе с тем Песков отметил, что в случае необходимости разговор политиков может быть «очень оперативно согласован».
Ранее пресс-секретарь оценил мнение Дональда Трампа по ситуации на Украине. Как отметил Песков, оно во многом совпадает с позицией России, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
- В Нижнем Новгороде и Ярославле ограничивали работу аэропортов
- В НЦ «Россия» стартовал открытый диалог по вопросам глобального развития
- В Казанском районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
- Песков: Россия может оказать военную помощь КНДР
- Планировавшему убить главу предприятия в Удмуртии террористу дали 18 лет колонии
- На Сахалине рухнул мост вместе с проезжавшим по нему экскаватором
- В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта
- Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере в России стабильной
- ВС РФ утром уничтожили четыре БПЛА ВСУ над регионами РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru