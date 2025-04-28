Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется

Новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланировано. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике», - сообщил представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем Песков отметил, что в случае необходимости разговор политиков может быть «очень оперативно согласован».

Ранее пресс-секретарь оценил мнение Дональда Трампа по ситуации на Украине. Как отметил Песков, оно во многом совпадает с позицией России, пишет RT.

