Умерла актриса театра и кино Элеонора Мовилло

Уточняется, что Леви умерла еще 23 апреля. Причины ее смерти не разглашаются. Дочь разместила пост в её профиле в социальной сети ВКонтакте и сообщила об утрате.

Мовилло стала известна российскому зрителю после съемок в фильме «Два капитана 2». Она также приняла участие в работе над картинами «Сотворение Адама», «Филин», «Невский. Охота на Архитектора», «Тайны следствия» и «Кулагины».

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет умер народный артист России Фидан Гафаров, напоминает НСН.

