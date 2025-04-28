Умерла актриса театра и кино Элеонора Мовилло
Российская актриса театра и кино Элеонора Леви (Мовилло) скончалась на 59-м году жизни, сообщают РИА Новости с ссылкой на ее дочь Ксению Шведову.
Уточняется, что Леви умерла еще 23 апреля. Причины ее смерти не разглашаются. Дочь разместила пост в её профиле в социальной сети ВКонтакте и сообщила об утрате.
Мовилло стала известна российскому зрителю после съемок в фильме «Два капитана 2». Она также приняла участие в работе над картинами «Сотворение Адама», «Филин», «Невский. Охота на Архитектора», «Тайны следствия» и «Кулагины».
Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет умер народный артист России Фидан Гафаров, напоминает НСН.
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