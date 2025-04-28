Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе достигло 46

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 46. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдада Хасан-заде.

«Число погибших во время взрыва... выросло до 46», - указал Хасан-заде .

ЧП произошло в субботу в порту на юге Ирана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Власти отмечали, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако его точные причины пока сложно установить. Сообщалось о 40 погибших и более 1241 пострадавшем.

