Глава государства также отметил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы подвести итоги межгосударственного сотрудничества и определиться с дальнейшими планами.

Предстоящий День Победы глава Республики Конго назвал историческим праздником для всех стран, которые победили фашизм и нацизм.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, несмотря на возможное давление извне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

