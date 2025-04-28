Президент Республики Конго приедет на парад Победы 9 мая

Участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве, примет президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщило РИА Новости.

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Глава государства также отметил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы подвести итоги межгосударственного сотрудничества и определиться с дальнейшими планами.

Предстоящий День Победы глава Республики Конго назвал историческим праздником для всех стран, которые победили фашизм и нацизм.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, несмотря на возможное давление извне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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