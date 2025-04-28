Президент Республики Конго приедет на парад Победы 9 мая
Участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве, примет президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщило РИА Новости.
Глава государства также отметил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы подвести итоги межгосударственного сотрудничества и определиться с дальнейшими планами.
Предстоящий День Победы глава Республики Конго назвал историческим праздником для всех стран, которые победили фашизм и нацизм.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, несмотря на возможное давление извне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru