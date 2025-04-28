Microsoft закроет сервис Windows Maps

Корпорация Microsoft намерена удалить сервис Windows Maps из своего магазина приложений Microsoft Store к июлю. Соответствующее уведомление размещено на портале компании.

Как отметили в Microsoft, приложение Maps устарело.

«В это время также будет финальное обновление приложения из магазина, которое сделает его нефункциональным», - говорится в уведомлении.

В дальнейшем, удалив Maps, переустановить его из магазина уже не получится. Также в сервисе перестанут работать интерактивная навигация и URL-адреса карт.

Ранее стало известно, что Microsoft может в мае окончательно отключить сервис Skype, пишет RT.

