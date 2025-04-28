Microsoft закроет сервис Windows Maps
Корпорация Microsoft намерена удалить сервис Windows Maps из своего магазина приложений Microsoft Store к июлю. Соответствующее уведомление размещено на портале компании.
Как отметили в Microsoft, приложение Maps устарело.
«В это время также будет финальное обновление приложения из магазина, которое сделает его нефункциональным», - говорится в уведомлении.
В дальнейшем, удалив Maps, переустановить его из магазина уже не получится. Также в сервисе перестанут работать интерактивная навигация и URL-адреса карт.
Ранее стало известно, что Microsoft может в мае окончательно отключить сервис Skype, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru