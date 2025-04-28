Песков: Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий

Он добавил, что Киев пока не готов к возобновлению обсуждений. Он отметил, что Россия не видит пока никаких сигналов или действий об обратном.

Последний раз представители России и Украины общались друг с другом в Стамбуле в марте 2022 года. После того как на территории новых регионов прошли референдумы о воссоединении с Россией украинский лидер Владимир Зеленский законодательно запретил вести себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Песков сообщил, что новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланировано, напоминает НСН.

