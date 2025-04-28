Песков: Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий
Кремль готов возобновить прямые переговоры с Украиной без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что Киев пока не готов к возобновлению обсуждений. Он отметил, что Россия не видит пока никаких сигналов или действий об обратном.
Последний раз представители России и Украины общались друг с другом в Стамбуле в марте 2022 года. После того как на территории новых регионов прошли референдумы о воссоединении с Россией украинский лидер Владимир Зеленский законодательно запретил вести себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Песков сообщил, что новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланировано, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru