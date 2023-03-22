Марочко заявил, что Киев активно использует разведку боем

Украинские военные при попытках прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали все больше применять тактику разведки боем. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов. По словам Марочко, в наступательных действиях при поддержке бронетехники используются также маневренные группы.

Ранее, 16 марта, Минобороны РФ сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР. При этом 14 марта Андрей Марочко сообщал, что Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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