Марочко заявил, что Киев активно использует разведку боем

Он отметил, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов. По словам Марочко, в наступательных действиях при поддержке бронетехники используются также маневренные группы.

Ранее, 16 марта, Минобороны РФ сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР. При этом 14 марта Андрей Марочко сообщал, что Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР, передает НСН.

