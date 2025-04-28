В Крыму сбили украинский БПЛА
28 апреля 202511:45
Украинский БПЛА самолетного типа ликвидировали над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат... над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении.
Уточняется, что дрон сбили около 10:30 мск.
Минувшей ночью над Крымом нейтрализовали девять украинских БПЛА, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru