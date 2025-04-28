В Крыму сбили украинский БПЛА

Украинский БПЛА самолетного типа ликвидировали над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат... над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон сбили около 10:30 мск.

Минувшей ночью над Крымом нейтрализовали девять украинских БПЛА, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныКрым

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