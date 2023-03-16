ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР

Ранее США обвинили Россию в воздействии на свой беспилотник MQ-9, который упал в Черное море. Позже стало известно, что Европейское командование ВС США экстренно отменило несколько вылетов дронов в черноморском регионе. В Вашингтоне после допустили, что действия Москвы в этой ситуации не были преднамеренными.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не применяли оружие против американского БПЛА. Шойгу напомнил, что полёты беспилотников США у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации.

