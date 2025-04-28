Песков: У Путина в планах нет контактов с Ким Чен Ыном
28 апреля 202512:15
Президент России Владимир Путин не планирует личные контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Сейчас пока нет», - указал он.
В конце марта замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщал, что Москва готовится к визиту Ким Чен Ына в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru