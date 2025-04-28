Акция «Бессмертный полк» пройдет на футбольных матчах
Во время кубковых матчей, игр Премьер-лиги России (РПЛ) и второго дивизиона (ФНЛ) запланировано проведение акции «Бессмертный полк», сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Акция пройдет на играх кубка России «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля, а также во всех матчах РПЛ и ФНЛ с 10 по 12 мая. Уточняется, что футболисты, тренерские штабы и администраторы команд выйдут на поле с портретами своих родственников, которые приняли участие в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Для болельщиков на сайте «Бессмертного полка» доступен специальный конструктор, который позволяет добавить к портрету своего предка логотип любимой команды. Фотографии можно будет принести на стадион. Отмечается, что данное событие впервые пройдет на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Природный пожар уничтожил четыре дома в селе Новопавловка Забайкальского края
- Группа «Крематорий» завершает запись нового альбома в студии звукозаписи «Vintage Records»
- Армия России освободила Каменку в Харьковской области
- СМИ: Младенца госпитализировали с судорогами из-за вейпа в Подмосковье
- Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотеки
- Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам тюрьмы
- Котяков: Средний возраст врачей в РФ составляет 44,5 года
- Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 17 человек
- Умерла актриса театра и кино Элеонора Мовилло
- Песков: У Путина в планах нет контактов с Ким Чен Ыном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru