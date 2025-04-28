Акция «Бессмертный полк» пройдет на футбольных матчах

Акция пройдет на играх кубка России «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля, а также во всех матчах РПЛ и ФНЛ с 10 по 12 мая. Уточняется, что футболисты, тренерские штабы и администраторы команд выйдут на поле с портретами своих родственников, которые приняли участие в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Для болельщиков на сайте «Бессмертного полка» доступен специальный конструктор, который позволяет добавить к портрету своего предка логотип любимой команды. Фотографии можно будет принести на стадион. Отмечается, что данное событие впервые пройдет на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», напоминает НСН.

