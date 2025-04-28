Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине
Украинский суд заочно приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Приговор был вынесен Подольским районным судом Киева. Экс-лидера Украины признали виновным в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Кроме того, к десяти годам лишения свободы по той же статье приговорили экс-замначальника управления государственной охраны Украины Константина Кобзаря.
Янукович возглавил страну в феврале 2010 года. Во время политического кризиса 2014 года Верховная Рада фактически отстранила от власти президента, а в феврале 2015 года решением парламента он был лишен статуса президента, сохраняющегося пожизненно по закону.
Напомним, Янукович уже был осужден украинским судом за госизмену и приговорен к 13 годам лишения свободы в январе 2019 года. Сейчас бывший президент проживает в России, его сын Александр получил в 2024 году российское гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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