В Китае прокомментировали визит премьера Японии на Украину

Китай выразил надежду, что визит японского премьера Фумио Кисиды на Украину поспособствует мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем, а не станет поводом для дальнейшей эскалации. Об этом заявил официальны представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

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«Надеемся, что Япония предпримет усилия, которые будут способствовать снижению эскалации», - сказал Вэньбинь.

Кисида был единственным из лидеров G7, кто до сегодняшнего дня не посещал Украину.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН назвал скрытый смысл визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

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ФОТО: РИА Новости
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