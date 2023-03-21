В Китае прокомментировали визит премьера Японии на Украину
Китай выразил надежду, что визит японского премьера Фумио Кисиды на Украину поспособствует мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем, а не станет поводом для дальнейшей эскалации. Об этом заявил официальны представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.
«Надеемся, что Япония предпримет усилия, которые будут способствовать снижению эскалации», - сказал Вэньбинь.
Кисида был единственным из лидеров G7, кто до сегодняшнего дня не посещал Украину.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН назвал скрытый смысл визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
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