Орбан заявил о провале западной стратегии по отношению к России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытки Запада ослабить и разрушить Россию не увенчались успехом. По его словам, эта стратегия провалилась, несмотря на нежелание западных стран признать поражение.

Выступая на конференции спикеров парламентов европейских государств, Орбан отметил, что российская экономика не была подорвана, санкционное давление не достигло целей, а вступление Украины в НАТО было сорвано.

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По его словам, Соединенные Штаты уже осознали бессмысленность прежнего курса и начали переход к переговорам, тогда как Европейский союз рискует остаться в изоляции, продолжая расходовать ресурсы на «недостижимую победу».

Глава венгерского правительства подчеркнул, что за последние 15 лет Европа утратила возможность адаптироваться к глобальным изменениям, сосредоточившись не на развитии, а на политических авантюрах. Он выразил мнение, что Западу необходима новая стратегия, а Европе — сильные лидеры и большее уважение к национальным парламентам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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