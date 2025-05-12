Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытки Запада ослабить и разрушить Россию не увенчались успехом. По его словам, эта стратегия провалилась, несмотря на нежелание западных стран признать поражение.

Выступая на конференции спикеров парламентов европейских государств, Орбан отметил, что российская экономика не была подорвана, санкционное давление не достигло целей, а вступление Украины в НАТО было сорвано.