Россия даст зеркальный ответ на закрытие генконсульства в Кракове
Москва намерена принять ответные меры на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, в нынешних условиях ожидать улучшения двусторонних отношений не приходится. Сенатор подчеркнул, что при действующем польском руководстве ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться. Он также охарактеризовал Польшу как страну, где «победила русофобия».
Климов указал, что действия польских властей не только усугубляют внутренние проблемы, но и идут вразрез с интересами польского народа.
По его мнению, Варшава может не осознавать последствия своей политики, что, как выразился сенатор, «тем хуже для них», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия даст зеркальный ответ на закрытие генконсульства в Кракове
- Минкультуры отменило гастроли театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара
- В МИД России сочли перемирие попыткой усилить украинскую армию
- В России выросли продажи книг о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости
- В Калининграде бывшую сотрудницу финорганизации обвинили в хищении
- МВД проверяет подростка, отправившего фото порноактера в проект «Лица Победы»
- Эрдоган призвал Зеленского не упустить шанс на мирные переговоры Москвы и Киева
- Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице
- ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной
- Актер озвучки Дольский рассказал, что перевел и озвучил порядка 30 тысяч кинолент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru