Россия даст зеркальный ответ на закрытие генконсульства в Кракове

Москва намерена принять ответные меры на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, в нынешних условиях ожидать улучшения двусторонних отношений не приходится. Сенатор подчеркнул, что при действующем польском руководстве ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться. Он также охарактеризовал Польшу как страну, где «победила русофобия».

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Климов указал, что действия польских властей не только усугубляют внутренние проблемы, но и идут вразрез с интересами польского народа.

По его мнению, Варшава может не осознавать последствия своей политики, что, как выразился сенатор, «тем хуже для них», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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