Россия даст зеркальный ответ на закрытие генконсульства в Кракове

Москва намерена принять ответные меры на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, в нынешних условиях ожидать улучшения двусторонних отношений не приходится. Сенатор подчеркнул, что при действующем польском руководстве ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться. Он также охарактеризовал Польшу как страну, где «победила русофобия».