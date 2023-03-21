Минобороны РФ: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что продолжительность полета составила более 7 часов. Сопровождение обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
3 марта российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели в Японском море. Об этом также сообщили в Минобороны РФ. Пуск прошел в рамках плана боевой подготовки. Субмарина скрытно заняла позицию под водой и выпустила «Калибр» по условной позиции противника на тактическом поле «Сюркум» (Хабаровский край).
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