Зеленский трижды повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский три раза публично повторил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, в своем Telegram-канале украинский политик отметил, что поддержал президента США Дональда Трампа с идеей прямых переговоров с главой российского государства.

«Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», - указал Зеленский.

Позже он провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы Зеленский еще раз сказал о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.

В третий раз президент Украины высказался о том, что готов к прямой встрече, в своем вечернем обращении к народу.

Ранее Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле без предварительных условий 15 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это предложение, отметил, что Москва настроена на серьезный поиск возможностей долгосрочного мирного урегулирования, пишет Ura.ru.

