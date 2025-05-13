Зеленский трижды повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский три раза публично повторил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Так, в своем Telegram-канале украинский политик отметил, что поддержал президента США Дональда Трампа с идеей прямых переговоров с главой российского государства.
«Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», - указал Зеленский.
Позже он провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы Зеленский еще раз сказал о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.
В третий раз президент Украины высказался о том, что готов к прямой встрече, в своем вечернем обращении к народу.
Ранее Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле без предварительных условий 15 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это предложение, отметил, что Москва настроена на серьезный поиск возможностей долгосрочного мирного урегулирования, пишет Ura.ru.
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