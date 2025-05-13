Кабмин запретил россиянам содержать крокодилов, медведей и дикобразов

Правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на официальном портале правовой информации.

В документ вошли более ста животных, которых касаются ограничения. Так, в России нельзя содержать ряд видов змей, ящериц и черепах, крокодилов, бесхвостых земноводных, паукообразных, в том числе скорпионов и ядовитых пауков.

Также под запрет попали млекопитающие: китообразные, хищники (включая тюленей, моржей, медведей, волков, лисиц, рысей, львов и ягуаров), хоботные, тапировые, носороговые. Ограничения касаются и бегемотов, жирафов, приматов, дикобразов.

Кроме того, кабмин запретил содержать страусов, пеликанов, фламинго, пингвинов, сов, филинов и ряд других птиц, а также некоторые виды рыб, в том числе скатов, морских окуней, электрических угрей.

Ограничения не распространяются на отдельные случаи, включая работу зоопарков и цирков, дельфинариев, океанариумов. Распоряжение вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до сентября 2031 года.

Кабмин утверждал подобный перечень животных в 2019 году, напоминает Ura.ru.

