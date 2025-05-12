Володин предложил провести в Москве эксперимент по регулированию самокатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости учитывать региональные особенности при выработке законодательства в сфере использования электросамокатов. В качестве первого шага он предложил провести эксперимент по регулированию в Москве.

По словам спикера, единый подход в данной сфере может оказаться неэффективным из-за различий в ситуации по регионам. Он поручил первому вице-спикеру Александру Жукову обсудить инициативу с правительством.