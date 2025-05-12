Володин предложил провести в Москве эксперимент по регулированию самокатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости учитывать региональные особенности при выработке законодательства в сфере использования электросамокатов. В качестве первого шага он предложил провести эксперимент по регулированию в Москве.

По словам спикера, единый подход в данной сфере может оказаться неэффективным из-за различий в ситуации по регионам. Он поручил первому вице-спикеру Александру Жукову обсудить инициативу с правительством.

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Володин подчеркнул важность последующего анализа результатов эксперимента профильными ведомствами. Он добавил, что при выработке решений также следует опираться на опыт субъектов Федерации.

Глава нижней палаты парламента раскритиковал предложенные Минтрансом меры, указав, что они не учитывают специфику регионов и не способны комплексно решить проблему. Он призвал кабмин к подготовке более продуманных законодательных инициатив, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинМосквасамокат

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