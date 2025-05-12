Минкультуры отменило гастроли театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара

Министерство культуры подтвердило отмену гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе, сославшись на несоответствие выбранного репертуара текущей культурной политике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пояснив, что постановки, отобранные для показа, были признаны ошибочным выбором со стороны театра.

Гастроли должны были пройти с 12 по 17 мая на сцене севастопольского театра имени Луначарского. В программе числились три спектакля — «Королева-мать», «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях». Два из них поставил режиссер Римас Туминас.