Минкультуры отменило гастроли театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара
Министерство культуры подтвердило отмену гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе, сославшись на несоответствие выбранного репертуара текущей культурной политике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пояснив, что постановки, отобранные для показа, были признаны ошибочным выбором со стороны театра.
Гастроли должны были пройти с 12 по 17 мая на сцене севастопольского театра имени Луначарского. В программе числились три спектакля — «Королева-мать», «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях». Два из них поставил режиссер Римас Туминас.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что принял решение о запрете гастролей лично. Он заявил, что демонстрация спектаклей режиссера, которого он назвал предателем, в городе с особым патриотическим значением недопустима. В связи с произошедшим, по словам Развожаева, выговоры получат руководители департамента культуры и театра им. Луначарского.
Туминас покинул руководство Театра Вахтангова и Вильнюсского малого театра в 2022 году, после появления записи разговора, в котором он якобы высказывался о возможной постановке спектакля на Украине. Позднее режиссер назвал запись фальсифицированной. Он скончался в марте 2024 года на 73-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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