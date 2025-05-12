СМИ: Европа оказалась уязвима на фоне тарифной политики Трампа

При этом подчеркивается, что инициатива США в сфере международной торговли усиливает разногласия внутри Евросоюза и выявляет его политическую уязвимость.

По оценке авторов статьи, страны ЕС не имеют единой позиции по ряду ключевых вопросов — от оборонной политики и отношений с Китаем до углубления экономической и политической интеграции. Эти внутренние разногласия, как считают аналитики, могут быть использованы Трампом в рамках его внешнеполитической повестки, передает «Радиоточка НСН».

