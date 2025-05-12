СМИ: Европа оказалась уязвима на фоне тарифной политики Трампа
Европейские страны оказались в уязвимом положении из-за торговых мер, предпринимаемых администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. Как пишет издание, второй срок Трампа, ориентированный на реализацию стратегии «Золотого века» Америки, может стать поворотным моментом, ускоряющим ослабление позиций Запада.
Как отмечается в материале, европейские государства испытывают острую потребность в американском лидерстве, поскольку не в состоянии самостоятельно перестроиться и сформировать альтернативную модель глобального порядка.
При этом подчеркивается, что инициатива США в сфере международной торговли усиливает разногласия внутри Евросоюза и выявляет его политическую уязвимость.
По оценке авторов статьи, страны ЕС не имеют единой позиции по ряду ключевых вопросов — от оборонной политики и отношений с Китаем до углубления экономической и политической интеграции. Эти внутренние разногласия, как считают аналитики, могут быть использованы Трампом в рамках его внешнеполитической повестки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru