Власти Перми назвали несчастным случаем смерть девушки на пиках забора

Смерть 18-летней девушки, чье тело было обнаружено на ограждении возле бара в микрорайоне Закамск в Перми, могла наступить в результате несчастного случая. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на предварительные данные.

По данным ведомства, причиной гибели стало проникающее колото-резаное ранение туловища. При этом следов насильственных действий в отношении девушки не установлено, а выдвигавшиеся ранее версии о причастности мигрантов не нашли подтверждения.

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Согласно данным экспертизы, в момент инцидента погибшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — концентрация спирта в ее организме составила 5,8 промилле.

Тело девушки было обнаружено накануне на пиках забора у одного из развлекательных заведений. Изначально следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, окончательные выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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