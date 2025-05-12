Власти Перми назвали несчастным случаем смерть девушки на пиках забора

Смерть 18-летней девушки, чье тело было обнаружено на ограждении возле бара в микрорайоне Закамск в Перми, могла наступить в результате несчастного случая. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на предварительные данные.

По данным ведомства, причиной гибели стало проникающее колото-резаное ранение туловища. При этом следов насильственных действий в отношении девушки не установлено, а выдвигавшиеся ранее версии о причастности мигрантов не нашли подтверждения.