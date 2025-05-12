Власти Перми назвали несчастным случаем смерть девушки на пиках забора
Смерть 18-летней девушки, чье тело было обнаружено на ограждении возле бара в микрорайоне Закамск в Перми, могла наступить в результате несчастного случая. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на предварительные данные.
По данным ведомства, причиной гибели стало проникающее колото-резаное ранение туловища. При этом следов насильственных действий в отношении девушки не установлено, а выдвигавшиеся ранее версии о причастности мигрантов не нашли подтверждения.
Согласно данным экспертизы, в момент инцидента погибшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — концентрация спирта в ее организме составила 5,8 промилле.
Тело девушки было обнаружено накануне на пиках забора у одного из развлекательных заведений. Изначально следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, окончательные выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru