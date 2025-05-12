Санду отложила прием верительных грамот у нового российского посла

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после прихода к власти Санду в 2021 году. В 2022 году они достигли своего пика напряженности, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям и выслала десятки российских дипломатов.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что на данный момент отношения между странами находятся на историческом минимуме. В свою очередь, в МИД России выразили недовольство конфронтационной риторикой Кишинева и заявили о готовности к дружеским отношениям с Молдавией, несмотря на текущую ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

