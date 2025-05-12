Санду отложила прием верительных грамот у нового российского посла
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не готова принять верительные грамоты от нового российского посла в Кишиневе Олега Озерова из-за недружественных действий со стороны Кремля.
В интервью телеканалу TV-8 она пояснила, что процесс вручения грамоты уже несколько раз откладывался, и каждый раз причиной становились действия России, которые не способствовали улучшению двусторонних отношений, отмечает издание «Профиль». Санду также добавила, что объявление о проведении церемонии вручения грамоты будет сделано, когда ситуация изменится.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после прихода к власти Санду в 2021 году. В 2022 году они достигли своего пика напряженности, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям и выслала десятки российских дипломатов.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что на данный момент отношения между странами находятся на историческом минимуме. В свою очередь, в МИД России выразили недовольство конфронтационной риторикой Кишинева и заявили о готовности к дружеским отношениям с Молдавией, несмотря на текущую ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Перми назвали несчастным случаем смерть девушки на пиках забора
- Санду отложила прием верительных грамот у нового российского посла
- СМИ: Европа оказалась уязвима на фоне тарифной политики Трампа
- Володин предложил провести в Москве эксперимент по регулированию самокатов
- Орбан заявил о провале западной стратегии по отношению к России
- Россия даст зеркальный ответ на закрытие генконсульства в Кракове
- Минкультуры отменило гастроли театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара
- В МИД России сочли перемирие попыткой усилить украинскую армию
- В России выросли продажи книг о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости
- В Калининграде бывшую сотрудницу финорганизации обвинили в хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru