Санду отложила прием верительных грамот у нового российского посла

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не готова принять верительные грамоты от нового российского посла в Кишиневе Олега Озерова из-за недружественных действий со стороны Кремля.

В интервью телеканалу TV-8 она пояснила, что процесс вручения грамоты уже несколько раз откладывался, и каждый раз причиной становились действия России, которые не способствовали улучшению двусторонних отношений, отмечает издание «Профиль». Санду также добавила, что объявление о проведении церемонии вручения грамоты будет сделано, когда ситуация изменится.

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Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после прихода к власти Санду в 2021 году. В 2022 году они достигли своего пика напряженности, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям и выслала десятки российских дипломатов.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что на данный момент отношения между странами находятся на историческом минимуме. В свою очередь, в МИД России выразили недовольство конфронтационной риторикой Кишинева и заявили о готовности к дружеским отношениям с Молдавией, несмотря на текущую ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПосолРоссияМолдавия

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