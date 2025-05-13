В Ливии заявили о завершении военной операции в Триполи

Военная операция после столкновений в Триполи успешно завершилась. Об этом сообщили в министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

«Военная операция завершилась успешно... [Министерство] дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что ночью в Триполи начались столкновения, в ряде районов были слышны звуки стрельбы. По данным СМИ, обострение началось после убийства высокопоставленного чиновника, имя которого не называется, пишет Ura.ru. Также известно, что погиб глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли.

Власти призывали население не покидать свои дома. По данным службы скорой помощи, при столкновениях пострадали как минимум шесть человек.

