«Самая важная страна»: Назван скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию

Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной, заявил в интервью НСН директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

Агентство Reuters ранее сообщило, что переизбранный 10 марта Си Цзиньпин уже на следующей неделе посетит Москву с официальным визитом. При этом в Кремле пока не подтвердили эту информацию.