«Самая важная страна»: Назван скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию
Демонстративным мог бы стать отказ лидера КНР посетить Россию, сказал в эфире НСН Александр Лукин, объяснив, как переводится с дипломатического языка новый жест Пекина.
Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной, заявил в интервью НСН директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
Агентство Reuters ранее сообщило, что переизбранный 10 марта Си Цзиньпин уже на следующей неделе посетит Москву с официальным визитом. При этом в Кремле пока не подтвердили эту информацию.
«С середины 1990-х у нас установилось правило, что раз в год совершается государственный визит: один год наш лидер туда едет, другой – китайский сюда. Ху Цзиньтао, который был до него, тоже совершил первый визит в Россию, и Си Цзиньпин после прихода к власти тоже. Это такая добрая традиция. Сейчас это первый визит после его избрания на третий срок, а это новый цикл. Обычно это символизирует в дипломатии, что едут в какую-то самую важную или самую дружественную страну. Демонстративно было бы, если бы он не поехал и нарушил традицию, в дипломатии так принято выражать недовольство. Если визиты продолжаются, значит все нормально, и Россию продолжают считать самой дружественной страной», - сказал Лукин.
По его мнению, Украина будет в числе тем переговоров лидеров России и Китая, однако Си Цзиньпин не будет афишировать возможные поставки оружия Москве.
«Повестка всегда традиционная, будут говорить обо всем и об Украине тоже, но это лишь малая часть наших отношений. Военно-техническое сотрудничество в основном заключалось в продаже российских вооружений в Китай, но сейчас может что-то измениться. С китайской точки зрения, поставки Западом вооружения Украине подливают масло в огонь, как сказал недавно министр иностранных дел этой страны. Если они будут подливать слишком много масла, Китай может подумать, не уравнять ли позиции. Вряд ли он это будет делать открыто, но что-нибудь предпримет, найдутся какие-то способы», - пояснил эксперт.
При этом Лукин напомнил о различии в позициях Москвы и Пекина по спецоперации на Украине.
«Позиция Пекина по спецоперации не совсем совпадает с российской. Китай выдвинул свои предложения по урегулированию из 12 пунктов. Один из принципов – это отказ от односторонних санкций. С другой стороны он выступает за скорейшее перемирие и соблюдение территориальной целостности всех стран. Кроме того, все эти западные разговоры, что Китай якобы поставляет России оружие, там отрицают. С другой стороны, поскольку Китаю не выгодно ослабление России, рано или поздно он усилит ее поддержку», - заключил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что план Китая по урегулированию ситуации на Украине заслуживает большого внимания, однако его изучение займет длительное время.
Немецкий политолог Александр Рар говорил в интервью НСН, что Пекин может сыграть решающую роль в завершении российско-украинского конфликта, допустив возможность введения китайских миротворцев.
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