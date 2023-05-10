В Греции заявили, что у ВСУ нет возможностей для контрнаступления

У Украины нет возможностей провести успешное контрнаступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-майора ВВС Греции в отставке, президента общества друзей Крыма в Греции Павлоса Христу.

Военкор предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ в ближайшие часы

По его словам, украинская армия держится, потому что бои идут на юге, на ограниченном поле. Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить.

Эксперт обратился к властям Украины и призвал их сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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