В Греции заявили, что у ВСУ нет возможностей для контрнаступления

По его словам, украинская армия держится, потому что бои идут на юге, на ограниченном поле. Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить.

Эксперт обратился к властям Украины и призвал их сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

