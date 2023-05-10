В Греции заявили, что у ВСУ нет возможностей для контрнаступления
У Украины нет возможностей провести успешное контрнаступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-майора ВВС Греции в отставке, президента общества друзей Крыма в Греции Павлоса Христу.
По его словам, украинская армия держится, потому что бои идут на юге, на ограниченном поле. Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить.
Эксперт обратился к властям Украины и призвал их сесть за стол переговоров.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru