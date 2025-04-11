Над двумя регионами России уничтожили 30 беспилотников ВСУ
11 апреля 202507:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 30 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Как отметили в военном ведомстве, 25 БПЛА ликвидировали в Курской области, пять дронов — в Белгородской.
Ранее над российскими регионами уничтожили 42 беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru