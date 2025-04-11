Над двумя регионами России уничтожили 30 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили за ночь 30 украинских дрона вне зоны проведения СВО Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте Один из руководителей компании Siemens погиб при крушении вертолета в Нью-Йорке В результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике погиб 221 человек В Госдуме не собираются рассматривать вопрос о возвращении пива на стадионы