СМИ: Уиткофф направился в Россию, где может встретиться с Путиным
11 апреля 202509:41
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию, он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios.
«Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу», - отмечает издание.
По данным Axios, это может быть третья встреча американского посланника и главы российского государства.
Ранее Стив Уиткофф заявлял, что передал Владимиру Путину сигнал от президента США Дональда Трампа о желании восстановить отношения, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru