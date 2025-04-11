СМИ: Уиткофф направился в Россию, где может встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию, он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios.

«Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу», - отмечает издание.

По данным Axios, это может быть третья встреча американского посланника и главы российского государства.

Ранее Стив Уиткофф заявлял, что передал Владимиру Путину сигнал от президента США Дональда Трампа о желании восстановить отношения, напоминает РЕН ТВ.

