СМИ: Мошенники выманили свыше 10 млн рублей у контр-адмирала в Санкт-Петербурге

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудница кредитной организации сообщила о предполагаемом мошенничестве в правоохранительные органы. Правоохранителям пожилой мужчина рассказал, что в марте 2025 года ему позвонили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками силовых ведомств.

Под предлогом декларирования средств они убедили свою жертву передать курьерам наличные деньги в евро, долларах и рублях. Примет преступников мужчине запомнить не удалось.

Ранее уборщица Кремля отдала мошенникам 3,3 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

