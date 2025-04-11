СМИ: Мошенники выманили свыше 10 млн рублей у контр-адмирала в Санкт-Петербурге

Жертвой мошенников стал 95-летний контр-адмирал, житель Приморского района Санкт-Петербурга. Аферисты выманили у него свыше 10 млн рублей, сообщило местное издание «Фонтанка» со ссылкой на сотрудницу банка.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудница кредитной организации сообщила о предполагаемом мошенничестве в правоохранительные органы. Правоохранителям пожилой мужчина рассказал, что в марте 2025 года ему позвонили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками силовых ведомств.

Под предлогом декларирования средств они убедили свою жертву передать курьерам наличные деньги в евро, долларах и рублях. Примет преступников мужчине запомнить не удалось.

Ранее уборщица Кремля отдала мошенникам 3,3 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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